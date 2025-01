Gonzalo Tapia está chocho en River Plate. El delantero chileno firmó su contrato con el conjunto argentino y cumplió un sueño en su carrera. Motivo de orgullo para él y Alexis Sánchez.

Así lo confesó el propio formado en Universidad Católica en conversación con ESPN. Reveló que el atacante de Udinese lo contactó luego de confirmarse su fichaje en el equipo de Marcelo Gallardo.

¿Qué le dijo Alexis? “Más que nada me felicitó al venir acá, me mandó un mensaje, tuvimos un par de mensajes, pero me felicitó, estaba muy contento”, comenzó señalando.

En dicha línea, el flamante refuerzo de River Plate entregó mayores detalles. “(Alexis) Jugó acá y sabe, me dijo todo lo difícil que es estar acá. Me mandó felicitaciones y dijo que está orgulloso de mí”, agregó Tapia.

Tras ello, explicó el porqué de su cambio de equipo. No lo pensó dos veces antes de cruzar la cordillera y defender a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

“Me decidí apenas me llamaron de River, me avisaron que había una posibilidad de venir y no lo dudé. Tenía otras cosas, pero creo que el mundo River es distinto. Hay un cúmulo de cosas que te generan venir y estar acá”, lanzó.

“Es un sueño hecho realidad, espero poder jugar. Desde chiquitito vi partidos de River con estadio lleno, campeonatos, recibimiento de la gente y eso es el sueño que tengo, que empiece, ya queda poquito”, destacó.

Alexis Sánchez se contactó con Gonzalo Tapia. El delantero de 22 años afirmó contrato con River Plate.

No solo Alexis Sánchez

Además de la ayuda del histórico delantero chileno, Gonzalo Tapia también ha sido orientado por otro compatriota en el club. ¿Quién? Paulo Díaz. Comparten camarín en River Plate y en La Roja.

“Lo conocía de antes, es una grandísima persona, me ha ayudado bastante estos días. Me incorporó al grupo y ha enseñado muchas cosas”, explicó el atacante de 22 años.