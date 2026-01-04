Brayan Cortés fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, marcando así un nuevo capítulo en su carrera tras no continuar en Colo Colo y luego de finalizar su préstamo en Peñarol. El arquero chileno llega al cuadro de La Paternal en condición de préstamo por toda la temporada 2026, con el objetivo de relanzar su trayectoria en el competitivo fútbol argentino.

El propio ‘Indio’ fue protagonista del video de presentación difundido por el club, donde dejó en claro que entiende perfectamente el desafío que asume bajo los tres palos del ‘Bicho’: “Dicen que para atajar en Argentinos Juniors no alcanza con volar bien bajo los tres palos”, comenzó señalando el guardameta nacional, dando cuenta de la exigencia del puesto.

Brayan Cortés es oficialmente nuevo refuerzo de Argentinos Juniors (Foto: Argentinos Juniors)



En esa misma línea, el exarquero de la selección chilena enfatizó que el rol del arquero en Argentinos va mucho más allá de lo futbolístico: “Acá hay que tener personalidad, carácter, y un poquito de locura”, expresó el iquiqueño, apuntando a la identidad que históricamente ha caracterizado a los porteros del club.

El “Indio” también hizo referencia al peso simbólico de la institución y su entorno, destacando la conexión entre el equipo, el barrio y su historia: “Este club, este barrio y esta historia, siempre eligieron a arqueros distintos”, relató.

Además, Cortés subrayó el significado personal de este nuevo paso en su carrera, resaltando el cruce de fronteras y el inicio de un nuevo desafío. “Pasaron los años y hoy desde Chile a La Paternal, empieza una nueva historia”, narró el guardameta, dejando ver su motivación por esta experiencia en Argentina.

De esta manera, Brayan Cortés inicia su etapa en Argentinos Juniors con altas expectativas y un discurso alineado con la identidad del club. Tras su salida de Colo Colo y su reciente paso por Peñarol, el arquero chileno buscará continuidad, protagonismo y consolidarse como una de las piezas claves del “Bicho” durante la temporada 2026.

DATOS CLAVE