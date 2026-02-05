El jugador nacional, Carlos Palacios no ha podido tener un buen inicio de temporada en este 2026, en donde hasta día de hoy el ex Colo Colo no ha visto minutos en esta nueva temporada.

¿La razón? el talentoso jugador nacional presentó una sinovitis en su rodilla derecha, misma lesión que lo tuvo muy complicado durante la temporada 2025 en Boca Juniors.

El conjunto argentino ya está en marcha en lo que es la temporada 2026 y espera por lo que es la recuperación de la ‘Joya’, en donde en las últimas horas, se ha dado a conocer una importante noticia sobre Palacios.

Palacios conoce la fecha para su vuelta a las canchas

Palacios volvería a las canchas | Foto: Getty Images

El ex jugador de Colo Colo ha recibido una importante noticia para lo que es su vuelta en las canchas, en la que hoy en día el chileno se encuentra en la recta final de su recuperación.

Esta información la dio a conocer el periodista, Luis Fregossi en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Carlos Palacios volvería a las canchas para el duelo entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilicoy por la Copa Argentina.

Este compromiso, que aún no tiene horario confirmado, se disputará el día martes 24 de febrero, fecha en la que estaría estipulada la vuelta de Carlos Palacios al campo de juego.

Para Boca Juniors la vuelta de Carlos Palacios sin duda que es importante pensando en lo que son los importantes desafíos que tienen los ‘Xeneizes’ para este 2026.

En Síntesis