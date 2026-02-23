El jugador nacional, Carlos Palacios ha vivido un terrorífico inicio de año con Boca Juniors, en la que el ex Colo Colo hasta el día de hoy, aún no ha podido ver minutos en el conjunto argentino.

¿La razón? la ‘Joya’ sufría una sensible lesión en su rodilla derecha tras padecer una sinovitis, la que tenía al crack nacional alejado de la canchas y por esto, desde el club argentino decidieron optar por la operación del jugador.

Esta operación finalmente se realizó durante esta jornada, en la que el jugador se realizó una limpieza dentro de su rodilla, la que fue todo un éxito y espera poder tener un pronta recuperación para así poder volver a las canchas.

Sobre la situación del jugador nacional, el periodista argentino Leandro Aguilera dio a conocer en su cuenta de ‘X’ importante información sobre el tiempo de recuperación de Carlos Palacios ante esta operación, la que lo tendrá dos meses alejado de las canchas.

Palacios sigue de baja en Boca Juniors | Foto: Getty Images

“Carlos Palacios fue operado de la rodilla. El delantero Xeneize tiene para dos meses de rehabilitación”, informó.

De esta forma, Carlos Palacios deberá seguir esperando para tener su anhelada vuelta a las canchas, en donde su último partido lo disputó el 7 de diciembre del 2025, en lo que fue la derrota de Boca Juniors por 1-0 ante Racing Club en La Bombonera.

En Síntesis