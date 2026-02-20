Un verdadero drama está viviendo Carlos Palacios en Boca Juniors. Y es que según los reportes de la prensa argentina, el volante quien no ha sumado minutos en 2026, sería operado por una rebelde lesión crónica en la rodilla por lo que estaría varios meses más fuera de las canchas.

El ex Colo Colo sufre una sinovitis en la rodilla derecha, lesión que le impidió realizar la pretemporada con normalidad y que hasta ahora no le ha permitido trabajar a la par del plantel.

Esta dolencia también lo ha dejado sin minutos oficiales en lo que va de 2026. De hecho, su último partido fue precisamente ante Racing, en diciembre pasado, cuando Boca quedó eliminado del torneo Clausura.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – DECEMBER 7: Carlos Palacios of Boca Juniors runs with the ball during the Torneo Clausura Betano semifinal match between Boca Juniors and Racing Club at Estadio Alberto J. Armando on December 7, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Es por es razón que el formado en Unión Española pasaría por el quirófano y sería operado en los próximos días según apuntan medios como Olé y Planeta Boca. De hecho, el periodista Luciano Cofano, del citadino medio partidario aseguró que “en el Mundial de Clubes se le agudiza. Evidentemente se le agudizó el dolor en el último tiempo y en Boca lo que están haciendo es llevarlo de a poco”.

De esta forma y si es que Palacios es operado, se espera que al menos esté tres meses fuera de las canchas. Bajo el mando de Claudio Úbeda, la ‘Joya’ era titular y desde su llegada al elenco Xeneize suma 36 apariciones con un registro de tres goles.

