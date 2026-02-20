Un verdadero drama está viviendo Carlos Palacios en Boca Juniors. Y es que según los reportes de la prensa argentina, el volante quien no ha sumado minutos en 2026, sería operado por una rebelde lesión crónica en la rodilla por lo que estaría varios meses más fuera de las canchas.
El ex Colo Colo sufre una sinovitis en la rodilla derecha, lesión que le impidió realizar la pretemporada con normalidad y que hasta ahora no le ha permitido trabajar a la par del plantel.
Esta dolencia también lo ha dejado sin minutos oficiales en lo que va de 2026. De hecho, su último partido fue precisamente ante Racing, en diciembre pasado, cuando Boca quedó eliminado del torneo Clausura.
Es por es razón que el formado en Unión Española pasaría por el quirófano y sería operado en los próximos días según apuntan medios como Olé y Planeta Boca. De hecho, el periodista Luciano Cofano, del citadino medio partidario aseguró que “en el Mundial de Clubes se le agudiza. Evidentemente se le agudizó el dolor en el último tiempo y en Boca lo que están haciendo es llevarlo de a poco”.
De esta forma y si es que Palacios es operado, se espera que al menos esté tres meses fuera de las canchas. Bajo el mando de Claudio Úbeda, la ‘Joya’ era titular y desde su llegada al elenco Xeneize suma 36 apariciones con un registro de tres goles.
En síntesis…
- Cirugía inminente: Carlos Palacios será operado por una sinovitis crónica en la rodilla derecha, lesión que le ha impedido sumar minutos en 2026.
- Baja prolongada: Se estima que el volante nacional estará al menos tres meses fuera de las canchas tras la intervención quirúrgica.
- Inactividad total: La “Joya” no juega un partido oficial desde diciembre de 2025 y se perdió la pretemporada completa con el elenco xeneize.