Rodri Hernández fue el flamante ganador del Balón de Oro 2024. En el Real Madrid no viajaron a la ceremonia en París al enterarse que Vinícius no ganaría el premio. Finalmente, el jugador brasileño terminó en el segundo lugar y Jude Bellingham tercero.

El periodista chileno, Danilo Díaz reveló por quién voto. “Yo voté uno por Rodri. Dos por Lautaro Martínez. Ahí me di cuenta que los europeos, africanos y asiáticos no miran la Copa América. Un jugador como Lautaro, goleador del fútbol italiano, entra en la Copa América, nos vacuna a nosotros y hace el gol del título. Carvajal (tercer lugar)”, explicó en Radio ADN quien votó por Emiliano “Dibu” Martínez como mejor arquero.

También explicó por qué no votó por Vinícius y Jude Bellingham: “Yo dejé fuera a Vinícius y Bellingham porque hicieron muy malos torneos continentales. Vinícius perdió 17 pelotas contra Costa Rica y creo que 13 o 14 contra Paraguay. Ojo la evaluación es 2023/2024, de agosto a agosto”.

El Tenor del Pueblo explicó sus criterios de análisis y mencionó que a Rodri se lo premió por la regularidad: “Este año lo que estaba en discusión era la Eurocopa, Champions y Copa América. Eso se evalúa y eso pide France Football. Te pide analizar los rendimientos individuales, pero en el contexto de la temporada, en lo que hicieron en sus clubes, en el éxito que tuvieron esos clubes. El premio a Rodrigo fue al jugador más regular de la temporada, en un momento que estamos en la transición luego del epílogo de la carrera de Messi”.

También marca el fin de la era de Lionel Messi: “Messi ya no es mismo de antes, está jugando en una liga que es menor de las que se juegan en Europa. Era un momento difícil. Uno observaba la lista de los 30 jugadores, creo no hay unanimidad. Porque es un momento especial del fútbol, se acabó una generación de futbolistas y ahora viene una camada nueva. Messi todavía vigente, pero Cristiano para mí ya no está. No anduvo en el Mundial, no anduvo en la Europa”.

Danilo Díaz eligió a Rodri como el Balón de Oro 2024. (Foto: Getty)

¿Por qué entrenador votó Danilo Díaz?

El reconocido periodista reveló que votó por el estratega español, Xabi Alonso, quien fue campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y llegó a la final de la Europa League.