Le dieron la oportunidad de volver atacar, tardó unas horas en decidirlo y no lo pensó dos veces para encender una vez más el debate sobre Lionel Messi. Álvaro Morales opinó sobre las palabras de Louis van Gaal contra el jugador argentino por la polémica en torno al Mundial Qatar 2022.

El exentrenador de la Selección de Países Bajos insinuó que la FIFA había arreglado la Copa del Mundo 2022 para que Leo Messi ganara su primer Mundial y de inmediato empezaron a lloverle críticas hasta que apareció un esperado defensor: Morales, aquel periodista contradictor de todo lo que hace el ’10’ de Inter Miami.

Mientras que la misma AFA (Asociación del Fútbol Argentino) le respondió a Louis van Gaal con un picante video, un jugador holandés de la talla de Virgil van Dijk sostuvo sobre las palabras contra Messi que “puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo (Países Bajos) y yo no estamos de acuerdo“. La opinión de Álvaro Morales estaba por ser publicada en X (Twitter).

La opinión de Álvaro Morales sobre las duras palabras de Van Gaal contra Messi

Álvaro Morales venía de insinuar que los jugadores de Los Angeles FC habían sido impostores tras la derrota por 1 a 3 contra Inter Miami del domingo 3 de septiembre de 2023, y después de que el mismo Lionel Messi le respondiera, el periodista, nacionalizado mexicano de ESPN, opinó sobre lo dicho por Louis van Gaal contra Leo, la Selección Argentina y la FIFA.

Con un alta dosis de ironía, todo parece indicar que a Morales no le pareció tan descabellada la idea del entrenador holandés sobre el supuesto Mundial arreglado para Leo Messi y escribió en X (Twitter) que “¿les arden mucho las declaraciones de Van Gaal? Jajajajaja… Que piel tan delgadita…”.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.