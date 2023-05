Despiden a ex entrenador de Universidad de Chile en el fútbol peruano

No vive buenos días, un ex técnico de Universidad de Chile, ya que luego de un breve período dirigiendo en el fútbol peruano, no seguirá más trabajando en aquel país.

Se trata de Darío Franco, el trasandino que dirigió a la U el año 2013 y que tuvo la difícil misión de ser el sucesor de Jorge Sampaoli, pese a que logró dos importantes hitos, aunque no tuvo un buen pasar.

En el recuerdo queda la Copa Chile obtenida derrotando a Universidad Católica en la final disputada en Temuco y a su vez, fue el último entrenador que derrotó a Colo Colo, con gran actuación en aquella ocasión de Charles Aránguiz.

Franco dirigió al Deportivo Binacional por dos meses alcanzado a estar presente en tan solo ocho compromisos, con tres victorias, tres igualdades y dos caídas. Motivo claro para dejar de ser el estratega en el fútbol incaico.

En la U, Franco dirigió tan solo siete meses (Archivo)

“El Club Deportivo Binacional comunica que el entrenador Darío Franco ya no forma parte de la institución. La resolución del contrato laboral fue por mutuo acuerdo“, pregonaba el comunicado de la escuadra de Juliaca.

Tras Universidad de Chile, Franco dirigió a Aldosivi, Defensa y Justicia, Colón, Instituto, San Luis de Quillota, Olmedo y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.