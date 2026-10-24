Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El Arsenal llega con la obligación de no perder pisada en la parte alta de la tabla, mientras el Everton necesita un resultado que lo saque de la zona media.

Los de Mikel Arteta pelean puestos de arriba y no pueden permitirse tropiezos en casa. Para el Everton, en cambio, el objetivo pasa por sumar de a poco y meterse en la pelea por los puestos europeos.

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega golpeando. Después de aquella derrota 0-3 ante Brighton, el equipo londinense reaccionó con un triunfo 2-1 sobre el Leeds y lo remató con otro 1-0, esta vez de visitante frente al Nottingham Forest. Son dos victorias seguidas que lo tienen segundo con 18 puntos en siete fechas, a tiro de la punta.

El Everton tiene un presente más irregular. Viene de caer 0-2 como local ante el Chelsea, tras un empate 2-2 de visitante contra el Hull y un triunfo ajustado 1-0 frente al Ipswich Town. Con 10 puntos y la octava posición, el equipo todavía busca encontrar una regularidad que lo acerque a la zona alta.

El historial entre Arsenal y Everton

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Arsenal: de 215 enfrentamientos, los londinenses ganaron 109 contra 61 del Everton, con 45 empates. La diferencia también se nota en los goles, 361 contra 250.

En los duelos más recientes la tendencia se mantiene. El Arsenal ganó cuatro de los últimos seis cruces, con un 2-0 en marzo de este año como el más reciente, y solo cedió un empate en ese tramo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Arsenal vs. Everton 2-0 Premier League 20/12/2025 Everton vs. Arsenal 0-1 Premier League 05/04/2025 Everton vs. Arsenal 1-1 Premier League 14/12/2024 Arsenal vs. Everton 0-0 Premier League 19/05/2024 Arsenal vs. Everton 2-1 Premier League 17/09/2023 Everton vs. Arsenal 0-1 Premier League 01/03/2023 Arsenal vs. Everton 4-0 Premier League 04/02/2023 Everton vs. Arsenal 1-0 Premier League 16/07/2022 Arsenal vs. Everton 2-0 Club Friendlies 22/05/2022 Arsenal vs. Everton 5-1 Premier League

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Arsenal suma 18 puntos en el torneo.

suma 18 puntos en el torneo. Everton suma 10 puntos en el torneo.