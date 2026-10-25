Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El Clásico llega con el liderato de LaLiga en juego y una diferencia de seis puntos entre ambos. Barcelona no solo pelea por los tres puntos, sino por sacarle una ventaja casi definitiva al Real Madrid a esta altura del campeonato.
Ganar significa estirar la ventaja en la tabla a nueve unidades o, para el Real Madrid, meterse de lleno en la pelea por arriba. Pocas veces un Clásico de octubre pesa tanto en la tabla como este.
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona llega como puntero indiscutido, con 27 puntos en nueve fechas y una efectividad que impresiona: goleó 5-2 al Betis en su visita más reciente y antes había sido contundente ante Getafe y Sevilla. El equipo no pierde hace rato y llega entonado a un partido que puede dejarlo casi solo en la cima.
El Real Madrid se ubica tercero con 21 puntos y también llega con el envión de una goleada: 4-1 ante Sevilla en su último partido de local. Antes había sumado de a tres frente al Villarreal, aunque en el medio quedó la derrota contra el Atlético que todavía le pesa en la diferencia con los de arriba.
El historial entre Barcelona y Real Madrid
El historial entre ambos es extenso, 96 partidos, y favorece claramente al Barcelona: 45 triunfos contra 31 del Real Madrid y 20 empates, con una diferencia de goles también a favor del local de este domingo. En los enfrentamientos más recientes la tendencia se repite: Barcelona 2-0 y Barcelona 3-2 en los últimos dos Clásicos, aunque en el medio el Real Madrid logró cortar la racha con una victoria 2-1. La paridad existió en otras épocas, pero en el tramo más reciente el Barcelona lleva la delantera clara.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/05/2026
|Barcelona vs. Real Madrid
|2-0
|Primera División
|11/01/2026
|Barcelona vs. Real Madrid
|3-2
|Super Cup
|26/10/2025
|Real Madrid vs. Barcelona
|2-1
|Primera División
|11/05/2025
|Barcelona vs. Real Madrid
|4-3
|Primera División
|26/04/2025
|Barcelona vs. Real Madrid
|3-2
|Copa del Rey
|12/01/2025
|Real Madrid vs. Barcelona
|2-5
|Super Cup
|26/10/2024
|Real Madrid vs. Barcelona
|0-4
|Primera División
|03/08/2024
|Real Madrid vs. Barcelona
|1-2
|Club Friendlies
|21/04/2024
|Real Madrid vs. Barcelona
|3-2
|Primera División
|14/01/2024
|Real Madrid vs. Barcelona
|4-1
|Super Cup
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
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- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
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- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Barcelona suma 27 puntos tras vencer a Betis, Getafe y Sevilla.
- Real Madrid suma 21 puntos en el torneo.