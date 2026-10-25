Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El Clásico llega con el liderato de LaLiga en juego y una diferencia de seis puntos entre ambos. Barcelona no solo pelea por los tres puntos, sino por sacarle una ventaja casi definitiva al Real Madrid a esta altura del campeonato.

Ganar significa estirar la ventaja en la tabla a nueve unidades o, para el Real Madrid, meterse de lleno en la pelea por arriba. Pocas veces un Clásico de octubre pesa tanto en la tabla como este.

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega como puntero indiscutido, con 27 puntos en nueve fechas y una efectividad que impresiona: goleó 5-2 al Betis en su visita más reciente y antes había sido contundente ante Getafe y Sevilla. El equipo no pierde hace rato y llega entonado a un partido que puede dejarlo casi solo en la cima.

El Real Madrid se ubica tercero con 21 puntos y también llega con el envión de una goleada: 4-1 ante Sevilla en su último partido de local. Antes había sumado de a tres frente al Villarreal, aunque en el medio quedó la derrota contra el Atlético que todavía le pesa en la diferencia con los de arriba.

El historial entre Barcelona y Real Madrid

El historial entre ambos es extenso, 96 partidos, y favorece claramente al Barcelona: 45 triunfos contra 31 del Real Madrid y 20 empates, con una diferencia de goles también a favor del local de este domingo. En los enfrentamientos más recientes la tendencia se repite: Barcelona 2-0 y Barcelona 3-2 en los últimos dos Clásicos, aunque en el medio el Real Madrid logró cortar la racha con una victoria 2-1. La paridad existió en otras épocas, pero en el tramo más reciente el Barcelona lleva la delantera clara.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Barcelona vs. Real Madrid 2-0 Primera División 11/01/2026 Barcelona vs. Real Madrid 3-2 Super Cup 26/10/2025 Real Madrid vs. Barcelona 2-1 Primera División 11/05/2025 Barcelona vs. Real Madrid 4-3 Primera División 26/04/2025 Barcelona vs. Real Madrid 3-2 Copa del Rey 12/01/2025 Real Madrid vs. Barcelona 2-5 Super Cup 26/10/2024 Real Madrid vs. Barcelona 0-4 Primera División 03/08/2024 Real Madrid vs. Barcelona 1-2 Club Friendlies 21/04/2024 Real Madrid vs. Barcelona 3-2 Primera División 14/01/2024 Real Madrid vs. Barcelona 4-1 Super Cup

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis