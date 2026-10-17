Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. El golpe de Manchester City todavía pesa en el Liverpool, que llega con el ánimo tocado después de un 0-3 en su cancha. Brentford, en cambio, atraviesa uno de sus mejores arranques en años y quiere aprovechar el momento.
Para el local, ganar significa meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Para el Liverpool, es la chance de cortar una racha que empieza a generar ruido entre los hinchas.
La actualidad de ambos equipos
Brentford viene de empatar 2-2 de visitante ante Aston Villa, un resultado que no le impidió seguir cuarto con 10 puntos en seis fechas. Antes había goleado 3-0 a Chelsea en su estadio y sacado un empate ante Bournemouth, así que el envión anímico está intacto aunque el último partido haya dejado sabor a poco.
El Liverpool, en cambio, llega golpeado tras caer 0-3 de local frente a Manchester City, un resultado que lo dejó noveno con 9 puntos. Antes había ganado 1-0 de visitante ante Bournemouth y empatado sin goles con Fulham en su cancha, así que la imagen es de un equipo que todavía no encuentra regularidad.
El historial entre Brentford y Liverpool
El historial entre ambos tiene 20 antecedentes y una ventaja clara para el Liverpool, que ganó 10 contra 5 de Brentford, con 5 empates en el medio. En goles también manda el equipo rojo, 38 contra 27. El cruce más reciente terminó 1-1 en cancha de Liverpool, luego de que Brentford se impusiera 3-2 como local en el enfrentamiento anterior.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Liverpool vs. Brentford
|1-1
|Premier League
|25/10/2025
|Brentford vs. Liverpool
|3-2
|Premier League
|18/01/2025
|Brentford vs. Liverpool
|0-2
|Premier League
|25/08/2024
|Liverpool vs. Brentford
|2-0
|Premier League
|17/02/2024
|Brentford vs. Liverpool
|1-4
|Premier League
|12/11/2023
|Liverpool vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|06/05/2023
|Liverpool vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|02/01/2023
|Brentford vs. Liverpool
|3-1
|Premier League
|16/01/2022
|Liverpool vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|25/09/2021
|Brentford vs. Liverpool
|3-3
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs
- Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
- Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
- Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Brentford suma 10 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 9 puntos en el torneo.