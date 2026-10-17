Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. El golpe de Manchester City todavía pesa en el Liverpool, que llega con el ánimo tocado después de un 0-3 en su cancha. Brentford, en cambio, atraviesa uno de sus mejores arranques en años y quiere aprovechar el momento.

Para el local, ganar significa meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Para el Liverpool, es la chance de cortar una racha que empieza a generar ruido entre los hinchas.

La actualidad de ambos equipos

Brentford viene de empatar 2-2 de visitante ante Aston Villa, un resultado que no le impidió seguir cuarto con 10 puntos en seis fechas. Antes había goleado 3-0 a Chelsea en su estadio y sacado un empate ante Bournemouth, así que el envión anímico está intacto aunque el último partido haya dejado sabor a poco.

El Liverpool, en cambio, llega golpeado tras caer 0-3 de local frente a Manchester City, un resultado que lo dejó noveno con 9 puntos. Antes había ganado 1-0 de visitante ante Bournemouth y empatado sin goles con Fulham en su cancha, así que la imagen es de un equipo que todavía no encuentra regularidad.

El historial entre Brentford y Liverpool

El historial entre ambos tiene 20 antecedentes y una ventaja clara para el Liverpool, que ganó 10 contra 5 de Brentford, con 5 empates en el medio. En goles también manda el equipo rojo, 38 contra 27. El cruce más reciente terminó 1-1 en cancha de Liverpool, luego de que Brentford se impusiera 3-2 como local en el enfrentamiento anterior.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Liverpool vs. Brentford 1-1 Premier League 25/10/2025 Brentford vs. Liverpool 3-2 Premier League 18/01/2025 Brentford vs. Liverpool 0-2 Premier League 25/08/2024 Liverpool vs. Brentford 2-0 Premier League 17/02/2024 Brentford vs. Liverpool 1-4 Premier League 12/11/2023 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 06/05/2023 Liverpool vs. Brentford 1-0 Premier League 02/01/2023 Brentford vs. Liverpool 3-1 Premier League 16/01/2022 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 25/09/2021 Brentford vs. Liverpool 3-3 Premier League

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Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica

TDMAX, FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis