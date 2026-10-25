Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Después de ocho fechas, ninguno de los dos logró despegarse de la mitad de la tabla y los puntos empiezan a pesar en la city inglesa.
Ganar acá sirve para meterse en la pelea por los puestos de arriba de la zona media, algo que ambos vienen buscando sin continuidad en las últimas semanas.
La actualidad de ambos equipos
Hull llega golpeado tras caer 0-1 como visitante ante Fulham, resultado que cortó el envión que había dejado el empate 2-2 de local frente a Everton. Con 9 puntos en siete partidos y el 11° puesto, el equipo necesita volver a sumar de local para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.
Brentford tampoco pudo sostener su mejor versión: perdió 1-2 como local frente a Liverpool después de rescatar un empate 2-2 ante Aston Villa. Aun así, el triunfo 3-0 sobre Chelsea hace unas semanas mostró de qué es capaz este equipo, que marcha 7° con 10 unidades y llega como favorito a este cruce.
El historial entre Hull y Brentford
El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates de por medio. En goles la diferencia también es mínima, 27 contra 25 a favor de Hull.
Los últimos cruces, eso sí, quedaron más del lado de Brentford, que se impuso con claridad en más de una ocasión, incluyendo un contundente 5-1 como local. De todos modos, se trata de duelos que no se repiten hace años, así que la historia pesa poco a la hora de proyectar este domingo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2020
|Hull vs. Brentford
|1-5
|Championship
|17/08/2019
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|23/02/2019
|Brentford vs. Hull
|5-1
|Championship
|15/12/2018
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|06/05/2018
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|09/12/2017
|Hull vs. Brentford
|3-2
|Championship
|26/04/2016
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|03/11/2015
|Brentford vs. Hull
|0-2
|Championship
|24/08/2010
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League Cup
|07/05/2005
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League One
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hull suma 9 puntos en el torneo.
- Brentford suma 10 puntos en el torneo.