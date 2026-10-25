Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Después de ocho fechas, ninguno de los dos logró despegarse de la mitad de la tabla y los puntos empiezan a pesar en la city inglesa.

Ganar acá sirve para meterse en la pelea por los puestos de arriba de la zona media, algo que ambos vienen buscando sin continuidad en las últimas semanas.

La actualidad de ambos equipos

Hull llega golpeado tras caer 0-1 como visitante ante Fulham, resultado que cortó el envión que había dejado el empate 2-2 de local frente a Everton. Con 9 puntos en siete partidos y el 11° puesto, el equipo necesita volver a sumar de local para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

Brentford tampoco pudo sostener su mejor versión: perdió 1-2 como local frente a Liverpool después de rescatar un empate 2-2 ante Aston Villa. Aun así, el triunfo 3-0 sobre Chelsea hace unas semanas mostró de qué es capaz este equipo, que marcha 7° con 10 unidades y llega como favorito a este cruce.

El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates de por medio. En goles la diferencia también es mínima, 27 contra 25 a favor de Hull.

Los últimos cruces, eso sí, quedaron más del lado de Brentford, que se impuso con claridad en más de una ocasión, incluyendo un contundente 5-1 como local. De todos modos, se trata de duelos que no se repiten hace años, así que la historia pesa poco a la hora de proyectar este domingo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2020 Hull vs. Brentford 1-5 Championship 17/08/2019 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 23/02/2019 Brentford vs. Hull 5-1 Championship 15/12/2018 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 06/05/2018 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 09/12/2017 Hull vs. Brentford 3-2 Championship 26/04/2016 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 03/11/2015 Brentford vs. Hull 0-2 Championship 24/08/2010 Brentford vs. Hull 2-1 League Cup 07/05/2005 Brentford vs. Hull 2-1 League One

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Hull suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Brentford suma 10 puntos en el torneo.