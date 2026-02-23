Dario Osorio sigue atrapando miradas en el viejo continente, donde el formado en Universidad de Chile es pieza clave en el FC Midtjylland que busca ser protagonista tanto en la liga local como en la Europa League.

El fin de semana pasado el cuadro danés tuvo una soberbia actuación para derrotar al Silkeborg por un claro y contundente 4-0, en donde Darío Osorio fue una de las figuras del compromiso, pero no logró anotar.

Más allá de no haber anotado, fue el DT del Midtjylland, Mike Tullberg, quien le dedicó una impresionante arenga al chileno: “Darío, fue increíble, de verdad, me encantó. Tú eres la razón por la que pudimos jugar así”.

“Quizás no pudiste marcar tu propio gol, pero fuiste el jugador más importante del partido Y sé que, como delantero joven, crees que necesitas marcar goles, pero a mí me importa una mierda porque estuviste en todas partes y ellos lo odiaron”, agregó.

En el cierre, Tullberg complementa diciendo que “No puedo encontrar ningún jugador en el mundo que, como atacante, esté haciendo eso. Recuerda aquello cuando te vayas a dormir hoy. Estoy muy orgulloso de ti”.

Así las cosas, Darío Osorio sigue siendo protagonista en el FC Midtjylland que busca quedarse con la Superliga en Dinamarca (marcha segundo tras el AGF) y avanzar lo más posible en la Europa League donde está a la espera de un rival.

