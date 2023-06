Perú cayó goleado 1-4 ante Japón en partido amistoso disputado en Suita, Osaka, lo que genera preocupación en ese país considerando que se vienen las eliminatorias y es un revés para el nuevo entrenador Juan Reynoso, el que reemplazó al exitoso Ricardo Gareca.

Pero, no sólo la derrota molestó a los peruanos, puesto que se viralizó una imagen donde el japonés Takefusa Kubo tiró al suelo la camiseta que había cambiado minutos ante con Alexander Callens.

El Messi japonés que enfrentó a la selección chilena en la Copa América de 2019 en Brasil, cuando recién había sido adquirido por el Real Madrid, ya ha sido declarado persona no grata en el Perú por esta acción.

En el video que circula, se aprecia que el nipón claramente se pone otra camiseta de su país y se desprende totalmente de la prenda peruana para seguir su curso como si nada hubiera pasado.

Takefusa Kubo tuvo que salir a pedir disculpas por su ingrato gesto (Getty Imahges)

Fueron tantos los reclamos por esta acción, la que consideraron a todas luces humillante, que Kubo tuvo que salir a explicar la situación pidiendo las disculpas del caso.

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso, no era mi intención pero se me descuidó ese detalle”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.