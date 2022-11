Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver Japón vs Costa Rica en TV, ONLINE, el MINUTO A MINUTO

La segunda fecha del Mundial de Qatar 2022 es clave para definir a las selecciones que disputarán los octavos de final. Uno de los países que se quiere meter entre los 16 mejores es Japón, quienes se enfrentan a Costa Rica en el Grupo E.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Japón vs Costa Rica juegan este domingo 27 de noviembre a las 7:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports y DirecTV Go. No irá por las señales de Canal 13 y Chilevisión.

¿A qué hora y dónde ver el partido en Latinoamérica?

Argentina : 7:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow

: 7:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow Bolivia : 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

: 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App Brasil : 7:00 horas por Rede Globo

: 7:00 horas por Rede Globo Colombia : 5:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

: 5:00 horas por DirecTV y DirecTV Go Ecuador : 5:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

: 5:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO México : 4:00 horas por Sky Sports y ViX+

: 4:00 horas por Sky Sports y ViX+ Paraguay : 7:00 horas por Tigo Sports

: 7:00 horas por Tigo Sports Perú : 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO

: 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO Uruguay : 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV

: 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV Venezuela: 6:00 horas por DirecTV Sports

¿Cómo llegan?

Japón quiere dar el salto en el fútbol y entrar en las rondas definitivas en Qatar 2022. Al menos ya dieron una muestra de su poderío al derrotar en el debut ni más ni menos que a Alemania. Si bien empezaron perdiendo, supieron resistir y en los minutos finales, dieron vuelta el marcador quedándose con el triunfo por 2-1.

Costa Rica es la otra cara de la moneda en esta situación. Su estreno en la Copa del Mundo no pudo ser peor. Los ticos cayeron por 7-0 ante España, en una de las peores actuaciones que se recuerden en este torneo. La única forma de soñar con avanzar de ronda, es ganando. La mala diferencia de gol en contra no les da muchas opciones.

El otro partido del Grupo E será el que jueguen España y Alemania, donde estos últimos se juegan la posibilidad de seguir con vida o repetir la mala actuación de Rusia 2018, donde quedaron eliminados en la fase de grupos.

Revisa el Grupo E del Mundial EN VIVO: