Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia e Islandia se cruzan de nuevo el martes 6 de octubre, apenas unos días después de haber empatado en la fecha pasada de la Liga de Naciones. Esta vez hay posiciones de por medio y ninguno de los dos quiere repartir puntos otra vez.

Se juega la cuarta fecha del grupo y la diferencia en la tabla es considerable: Islandia marcha noveno con 7 puntos mientras Estonia aparece bastante más abajo, en el puesto 24, con 5. Para el local es una chance de achicar distancia y para la visita, de confirmar que es candidato a quedarse con el grupo.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estonia llega con un envión anímico después de ganarle 1-0 a Luxemburgo, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en la competencia. Antes de eso había empatado sin goles ante Bulgaria y también había igualado ante este mismo rival, Islandia, en la fecha anterior. El equipo mejoró en el margen, aunque todavía necesita más para meterse entre los mejores del grupo.

El historial entre Estonia e Islandia

Islandia llega de goleada: le metió 3-0 a Bulgaria de local después de haberle ganado por el mismo marcador a Luxemburgo como visitante. Son dos triunfos categóricos que lo ubican como el gran candidato de este grupo, aunque antes de esa racha había dejado puntos en el empate 1-1 justamente contra Estonia. Esa paridad es la que ahora buscará borrar.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islandia vs. Estonia 1-1 UEFA Nations League 08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies 15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies 31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies 04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies 19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies 23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies 16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

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En síntesis