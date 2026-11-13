Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Islandia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Bulgaria viene de ganar 2-0 como visitante ante Luxemburgo. El equipo ocupa el puesto 35 con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Islandia.

Islandia empató 0-0 como visitante ante Estonia en la fecha anterior. Islandia está 13° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Bulgaria.

El historial entre Bulgaria e Islandia

Bulgaria e Islandia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Bulgaria, 1 de Islandia y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Islandia vs. Bulgaria 3-0 UEFA Nations League 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis