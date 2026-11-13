Alineaciones de Bulgaria e Islandia por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Bulgaria viene de ganarle 2-0 a Luxemburgo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Islandia viene de empatar 0-0 con Estonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bulgaria e Islandia
Bulgaria (4-2-3-1): Daníel Naumov, Yoan Stoyanov, Stefán Velkov, Emil Tsenov, Hristiyan Petrov, Andrian Kraev, Georgi Rusev, Ilia Gruev, Lukas Petkov, Atanas Iliev, Kristiyan Balov. DT: Atanas Ribarski.
Islandia (4-3-3): Hákon Valdimarsson, Victor Pálsson, Stefán Teitur Thordarson, Daníel Leó Grétarsson, Logi Tómasson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Johanneson, Kristall Máni Ingason, Andri Gudjohnsen, Orri Óskarsson, Mikael Ellertsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Suplentes de Bulgaria: Martin Minchev, Dimitar Velkovski, Ivan Turitsov, Ivan Pankov, Ivaylo Chochev, Marin Petkov, Plamen Andreev, Asen Chandarov, Georgi Lazarov, Rosen Bozhinov, Simeon Shishkov, Aleks Bozhev, Teodor Valentinov Ivanov, Svetoslav Kovachev.
Suplentes de Islandia: Jón Dagur Thorsteinsson, Gylfi Sigurdsson, Rúnar Rúnarsson, Ísak Snaer Thorvaldsson, Anton Ari Einarsson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Kristian Hlynsson, Aron Gunnarsson, Thorir Jóhann Þ. Helgason, Arnór Sigurdsson, Hordur Magnússon, Mikael Anderson.
La previa de Bulgaria e Islandia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 5 cruces — Bulgaria ganó 3, Islandia ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 03/10/2026: Islandia 3-0 Bulgaria
- Próximo partido de Bulgaria: vs. Estonia, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Islandia: vs. Luxemburgo, lunes 16 de noviembre