Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega con la goleada todavía fresca y la chance de meterse entre los mejores del grupo, mientras Luxemburgo busca cortar una racha que no le da respiro.

Son posiciones casi opuestas en la tabla y eso se nota en la confianza de cada plantel, pero este tipo de partidos sirven para medir si la diferencia es real o solo de papel.

La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de golear 5-0 como visitante frente a Bulgaria, un resultado que le dio aire y confirmó que el equipo entró en un buen momento. Antes había empatado sin goles ante Estonia y también había ganado como local contra los búlgaros, así que llega con la mejor racha de los últimos tres partidos y la décima posición en el grupo.

Luxemburgo no logra encontrar el rumbo: perdió los tres compromisos más recientes sin convertir un solo gol, incluida la caída como local frente a Estonia en la última fecha. Está 43° entre 54 equipos y con apenas 3 puntos en cinco partidos, así que el objetivo pasa más por mostrar otra cara que por pelear arriba.

El historial entre Islandia y Luxemburgo

El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 cruces frente a 1 de Luxemburgo, con 3 empates en el medio. En lo que va de la serie, Islandia convirtió 12 goles contra 8 de su rival, y el antecedente más reciente fue justamente una goleada 3-0 a favor de los islandeses en Luxemburgo.

Si se mira la última década, Luxemburgo apenas pudo sostener empates ante Islandia o perder por diferencias cortas, salvo aquel triunfo 3-1 en 2023 que rompió la tendencia por única vez.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Luxemburgo vs. Islandia 0-3 UEFA Nations League 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

Horario del partido

Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Islandia suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.