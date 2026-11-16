Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega con la goleada todavía fresca y la chance de meterse entre los mejores del grupo, mientras Luxemburgo busca cortar una racha que no le da respiro.
Son posiciones casi opuestas en la tabla y eso se nota en la confianza de cada plantel, pero este tipo de partidos sirven para medir si la diferencia es real o solo de papel.
La actualidad de ambos equipos
Islandia viene de golear 5-0 como visitante frente a Bulgaria, un resultado que le dio aire y confirmó que el equipo entró en un buen momento. Antes había empatado sin goles ante Estonia y también había ganado como local contra los búlgaros, así que llega con la mejor racha de los últimos tres partidos y la décima posición en el grupo.
Luxemburgo no logra encontrar el rumbo: perdió los tres compromisos más recientes sin convertir un solo gol, incluida la caída como local frente a Estonia en la última fecha. Está 43° entre 54 equipos y con apenas 3 puntos en cinco partidos, así que el objetivo pasa más por mostrar otra cara que por pelear arriba.
El historial entre Islandia y Luxemburgo
El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 cruces frente a 1 de Luxemburgo, con 3 empates en el medio. En lo que va de la serie, Islandia convirtió 12 goles contra 8 de su rival, y el antecedente más reciente fue justamente una goleada 3-0 a favor de los islandeses en Luxemburgo.
Si se mira la última década, Luxemburgo apenas pudo sostener empates ante Islandia o perder por diferencias cortas, salvo aquel triunfo 3-1 en 2023 que rompió la tendencia por única vez.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Luxemburgo vs. Islandia
|0-3
|UEFA Nations League
|13/10/2023
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/2023
|Luxemburgo vs. Islandia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/11/2009
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|09/03/1999
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
|07/09/1993
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|20/05/1993
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/1990
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
Horario del partido
- Chile: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Islandia suma 11 puntos en el torneo.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.