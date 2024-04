Igor Lichnovsky entró en una polémica situación en México. El defensa formado en Universidad de Chile está siendo criticado por la prensa local debido a su papel en el América, independiente de su rendimiento. A pesar de tener buen nivel, lo cuestionan por su manera de expresarse frente a los medios.

Ante ello, un mítico DT de la U le envió un consejo: debe cuidar su imagen frente a la crítica. Así lo manifestó César Vaccia en conversación con Bolavip Chile, aludiendo a las críticas que recibió Igor Lichnovsky por realizar transmisiones vía Twitch. Acusan que en estas revela más información de la debida.

Para el entrenador, el fanatismo religioso del jugador no debiese ser factor en esta polémica. “Si eres un tipo equilibrado, no te va a costar nada con tus pares. Es un tema individual. Uno puede ser fundamentalista religioso, pero no tiene nada que ver con que haga declaraciones que atenten al bien común”, aseguró.

“Ahí después viene el profesional, un psicólogo, un psiquiatra o un coach que tenga el club. Para que lo pueda acompañar y puede revertir una conducta, que le está haciendo mal. Ya lo tiene contra el periodismo, lo que es fatal para un personaje. Al parecer, los compañeros están siendo intolerables”, acompañó.

Finalmente, César Vaccia aludió a sus conocimientos sobre Igor Lichnovsky. Lo conoció en las categorías inferiores de Universidad de Chile, aunque no lo dirigió. En aquel entonces, el zaguero de 30 años no expresaba una personalidad muy problemática ni apegada a la religión, tal como aseguran en México.

“Yo lo veía y entrenábamos juntos. No es malo en la medida que puedas canalizarlo bien. Puedes seguir tus cánones religiosos y juntarte con personas con los mismos valores, pero lo complicado es cuando esa forma de actuar genera un conflicto en el camarín y en el club”, concluyó.

