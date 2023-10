Histórico del fútbol argentino destruye a Frank Darío Kudelka el ex DT de Universidad de Chile: "No existe"

Luego de su paso por Universidad de Chile, a Frank Darío Kudelka no le ha ido bien especialmente. Pasos con más pena que gloria por Newells, Huracán y ahora último Lanús.

Precisamente el cuadro granate atraviesa una gran crisis que lo tiene en los últimos lugares, incluso luego de la salida del ex estratega de la U.

Uno que lo criticó duramente fue el ídolo máximo de ese equipo, José Pepe Sand, el que no sólo afirmó de que no existía como entrenador, también se preguntó para qué entrenaba.

“Escuchas a Kudelka hablando en ESPN diciendo que ‘el día a día de Lanús me desgastó’. ¿Entonces para qué vienes? ¿Para qué diriges? Esas cosas yo no las permito. Pero estoy tranquilo porque se lo dije a todos en la cara”, afirmó el artillero con obvia cara de molestia.

Pepe Sand sin piedad con Kudelka

Pepe siguió con artillería pesada agregando que “(Kudelka) es un tipo que echó al preparador físico a mitad de campeonato. Cómo me voy a poner a hablar de Kudelka, si no existe Kudelka para Lanús”.

Sand agregó detalles deel comportamiento del entrenador. “Se fue sin saludar, incluso a los jugadores que él trajo. ¿Cómo voy a hablar de un tipo así? No me interesa. Gracias a Dios se lo dije en la cara. Lo escucho en ESPN y se hace el gran tipo, y no es así”, cerró.