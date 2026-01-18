El mercado de fichajes tiene movimientos de todo tipo y ejemplo de ello es el caso de una joya chilena. ¿La razón? Dará el salto de su vida y será parte del primer equipo de un club de Brasil.

Tras obtener un espacio estelar en la planilla juvenil, esta vez tendrá la oportunidad de demostrar su calidad en la categoría adulta. Estamos hablando de Tomás Roco.

Según detalló AS Chile, la promesa de 19 años fue promovida en el Fortaleza EC. Luego de consolidarse en las series menores de dicha institución, tendrá una chance para brillar entre las grandes figuras.

“El mediocampista nacional será parte del plantel profesional de Fortaleza. Si bien no es una medida permanente, ya que rotará entre el juvenil y el primer equipo, sin duda es el salto que necesitaba en su carrera”, señaló la fuente.

Cabe consignar que en la última temporada, el cuadro mencionado sufrió el descenso al Brasileirao B. Su participación fue para el olvido: terminó en el puesto 18 con 43 puntos en 38 compromisos.

Tomás Roco dará el salto en Fortaleza. (Foto: Copinha)

El 2025 de Tomás Roco en Fortaleza

Durante su última campaña, el formado en Cobreloa disputó una totalidad de 28 enfrentamientos con Fortaleza (sub-20). En dichos encuentros, logró aportar con cinco goles.

Su contrato con el elenco brasileño rige hasta 2029, por lo que tiene tiempo de sobra para exhibir sus cualidades. Un caso que deberá ser seguido minuciosamente por la Selección Chilena.

En resumen: