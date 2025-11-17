Benjamín Kuscevic vuelve a instalarse con fuerza en el mapa del mercado de fichajes sudamericano. El defensa chileno, hoy en Fortaleza, podría cambiar de club en 2026 y ya comienza a despertar interés en varios equipos, tanto en Chile como en el extranjero.

Su nombre vuelve a circular con fuerza justo cuando su equipo enfrenta un momento complejo y un eventual descenso podría abrirle definitivamente la puerta de salida, puerta que podría traerlo incluso de regreso a Universidad Católica.

Según reveló el periodista José Tomás Fernández, la UC observa con atención el escenario. “En el hipotético descenso del Fortaleza, Católica tiene en la mira a Kuscevic”, aseguró. No obstante, aclaró que no existe una oferta formal, aunque el defensa ya había sido tentado en mercados anteriores.

El defensor formado en los pastos precordilleranos asoma como posible fichaje para la siguiente temporada (Foto: Photosport)

Sin embargo, los ‘Cruzados’ no corren solos en esta carrera. El central de 29 años también está en carpeta de varios clubes de la Primera División de Brasil, lo que complica cualquier intento cruzado. Su rendimiento en el Brasileirao lo ha mantenido en consideración de equipos que buscan reforzarse de cara a la próxima temporada.

Uruguay, Brasil y Universidad Católica son los posibles destinos de Benjamín Kuscevic

Pero la lista no termina ahí. En Uruguay también siguen de cerca al zaguero, donde su nombre comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas. El programa deportivo Tirando Paredes informó que Nacional de Montevideo ya habría dado el primer paso para intentar ficharlo.

De acuerdo con dicho medio, el club tricolor consultó por el formado en San Carlos y analiza seriamente la posibilidad de presentar una oferta. Pero el ‘Bolso’ no es el único club interesado en Uruguay, ya que revelaron que el jugador ya estuvo en la mira de Diego Aguirre en periodos anteriores, cuando el técnico lo tenía como prioridad para reforzar a Peñarol.

El interés parece avanzar, ya que el propio espacio señaló que los representantes del zaguero chileno buscarán reunirse con la dirigencia de Nacional para seguir conversando. “Hay interés por el jugador, es uno de los primeros nombres en carpeta de cara a 2026”, comentaron en su cuenta de X, confirmando que la opción es real.

Así, el futuro de Benjamín Kuscevic se transforma en uno de los temas más atractivos del mercado que se aproxima. Católica lo quiere, equipos brasileños lo observan, y los dos grandes de Uruguay —Peñarol y Nacional— lo consideran seriamente. El defensa chileno podría transformarse en uno de los nombres más disputados del próximo periodo de transferencias.

