Tras la oficialización de Francisco “Paqui” Meneghini como nuevo entrenador de Universidad de Chile, los azules comienzan a analizar alternativas para potenciar su ataque de cara a los desafíos de la temporada 2025.

En ese escenario, el nombre de Juan Martín Lucero en las últimas horas vuelve a aparecer en la órbita del Romántico Viajero, justo cuando el mercado de fichajes empieza a tomar temperatura.

Sin embargo, tal como informó Bolavip Chile hace alrededor de un mes, el delantero argentino no es un nombre nuevo en el CDA, ya que en anteriores ventanas de transferencias su perfil ha sido seguido de cerca por la dirigencia azul.

La U busca convencer a Lucero de que sea su 9 en la temporada 2026 | FOTO: Pedro H. Tesch/Getty Images

Juan Martín Lucero y sus goles de todo tipo

A través de un video que rápidamente comenzó a circular en X (Ex Twitter), el usuario @Rodrigooow recopiló los 58 goles que el ex Colo Colo ha convertido defendiendo la camiseta del Leão do Pici.

En las imágenes se pueden apreciar goles de todo tipo: definiciones dentro del área, remates de media distancia, cabezazos y anotaciones claves en competencias locales e internacionales, mostrando a un ariete con un gran olfato goleador.

Un registro que no pasa desapercibido al interior del CDA y que vuelve a encender la ilusión de los hinchas del Chuncho de ver a Lucero vistiendo la camiseta del cuadro estudiantil.

Los 58 goles de Juan Martín Lucero en Fortaleza:

