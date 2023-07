La contundente respuesta de Jorge Sampaoli a los polémicos dichos de Arturo Vidal: "Mi forma de pensar sobre él no va a cambiar nunca"

El mediocampista Arturo Vidal no se fue para nada contento de Flamengo y durante los últimos días se fue en picada contra el entrenador argentino Jorge Sampaoli, a quien lo tildó de perdedor.

Las declaraciones del bicampeón de América con la Selección Chilena sacaron ronchas entre los hinchas nacionales, quienes debatieron en redes sociales acerca de las polémica palabras del King sobre el técnico trasandino.

Vidal no pudo ser un titular habitual en el esquema de Sampaoli | FOTO: Wagner Meier/Getty Images

Lo cierto es que luego del agónico empate entre el Mengao y América Mineiro, el casildense fue consultado en conferencia de prensa acerca de la gran polémica de las últimas semanas.

“Yo no hablo de lo que hablan los demás. Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor”, dijo en un comienzo el ex DT de la Roja.

Bajo la misma línea, el técnico remarcó que “si Arturo habla o si habla otra persona de Arturo, mi percepción o mi decisión de pensar de Arturo no va a cambiar nunca. Soy una persona que no habla”.

“Mi trascendencia de cara al presente son cosas que son parte de la actividad: es tomar decisiones. Sinceramente trato de que el club juegue como yo quisiera”, remató