Monagas no lo pasa bien en el fútbol de Venezuela. El cuadro de Maturín perdió ayer por 2-0 ante el Caracas en el torneo y está esperando a Colo Colo por la Copa Libertadores el próximo martes, a las 18 horas, en el Estadio Monumental llanero.

Hace cuatro partidos que Monagas no gana y las esperanzas ante el cuadro albo son nulas para los venezolanos, que sólo tienen un empate ante Boca Juniors por el certamen continental. El periodista de la Radio Imaginación, Jesús Cárdenas, adelanta lo que será el partido ante el Cacique.

“En el caso de Monagas ven pocas posibilidades por lo mal que le ha ido a los equipos venezolanos en la Copa Libertadores. Sin embargo, después del empate con Boca de local están puestas las esperanzas en obtener un resultado positivo. Les cuesta muchísimo y respetan a Colo Colo por lo que ha hecho en Chile y en el fútbol sudamericano“, expresó el comunicador a Bolavip.

Monagas SC hace cuatro partidos que no sabe de victorias tanto en el torneo venezolano como en la Copa Libertadores (Photosport)

Monagas tiene buenos elementos y destacados en Venezuela como Andrés Josué Romero y el joven de 17 años, David Martínez. Sin embargo, Cárdenas cree que los azulgranas aún no logran la consolidación definitiva.

“Pienso que está muy difícil. Monagas tiene jóvenes muy talentosos en caso de Romero, de David Martínez, pero no terminan de consolidarse en la liga y en torneos internacionales. Los resultados son poco alentadores. Creo que ahí está la complicación. Lo veo muy difícil que obtenga un resultado positivo”, agregó el reportero.

Monagas marcha noveno entre 15 equipos y su idea de juego está lejos de ser la definitiva. “En los últimos partidos tiene 4 derrotas y han pesado mucho los malos resultados”, añadió Cárdenas.

El periodista radial no proyecta un resultado positivo de Monagas. “Ante Caracas estaba de local, tenía esa posibilidad de sumar de a tres y no lo consigue. El momento es bastante crítico, porque no termina de conseguir los resultados”, terminó.