Universidad Católica sondeó a Gabriel Heinze para que tomara las riendas del equipo en 2022 y su nombre igualmente fue postulado por el ex cruzado, Jorge Polo Quinteros. Ahora, Heinze está al mando de Newell’s Old Boys en Argentina y no lo pasa bien en el torneo transandino.

El Gringo tras la caída de Newells ante Estudiantes de La Plata por el Grupo B de la Copa de la Liga en Argentina fue sumamente duro, quizás demasiado honesto para estos tiempos y dijo una potente frase tras la caída de la Lepra.

Primeramente, el ex defensa de la Roma indicó que “nos está pasando este momento, que es una realidad y no tengo otra forma de afrontarla, porque es parte de mi vida. Yo estas cosas las pasé muchísimas veces, pero yo salgo de esto con trabajo, dedicación y esfuerzo“.

Luego llegó la sorpresiva frase: “Soy muy malo siendo entrenador, pero de lo otro soy muy bueno en lo que es el trabajo, el esfuerzo, el compromiso”.

Gabriel Heinze y su potente frase tras considerarse mal entrenador (Getty Images)

El ex seleccionado de Argentina y reconocido futbolista fue claro al decir que no está cumpliendo con su rol de técnico a una semana del clásico ante Rosario Central.

“Para dar todo por esta institución soy muy bueno. Después como entrenador soy muy malo”, reiteró Heinze.

En los últimos partidos, Newell’s viene a los tumbos. En los dos primeros compromisos, el cuadro rosarino venció a Central Córdoba (2-0) y a Lanús (1-0). Posteriormente, igualó con Belgrano (1-1), perdió ante Argentino de Rosario (3-1) en la Copa Argentina, y después empató contra Unión de Santa Fe (1-1) y suma dos caídas ante Racing (2-1) y la de hoy ante Estudiantes.

¿Gabriel Heinze pudo venir al fútbol chileno?

Gabriel Heinze sí pudo venir al fútbol chileno como técnico. En su momento, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, en 2022, lo sondearon como uno de los posibles para dirigir. Finalmente, el estratega estuvo en la MLS y ahora dirige a Newell’s Old Boys de Rosario.