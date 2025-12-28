Una gran noticia confirmó esta jornada el Inter Miami, uno de los equipos de moda a nivel mundial, que acaba de ganar su primera MLS Cup, anunció que hará una gira por Sudamérica este verano.

Esta será la oportunidad para volver a ver de cerca a los astros Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets, así como al ex Colo Colo Maximiliano Falcón.

En total, serán tres los partidos amistosos que el equipo estadounidense dispute en distintos países del subcontinente, donde Chile quedó fuera.

Tal cual, no tendremos el gusto de volver a ver al astro argentino junto al Peluca en nuestras canchas, ya que solo visitarán Perú, Colombia y Ecuador.

El 24 de enero enfrentará a Alianza Lima en Perú, en el marco de la Noche Blanquiazul. Luego irá a Colombia para medirse con Atlético Nacional el 31 de enero, y cerrará la gira en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero.

Esta es la cartelera de los amistosos del Inter Miami en Sudamérica.

Cabe recordar que el Inter Miami es propiedad del exfutbolista inglés David Beckham e hizo su estreno en la temporada 2020 de la MLS.

