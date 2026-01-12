Sevilla recibió al Celta de Vigo por la jornada 19 de La Liga de España. En donde los comandados por Alexis Sánchez cayeron lamentablemente por 1-0 con un penal agónico convertido por Marcos Alonso.

Los dirigidos por Matías Almeyda sumaron su cuarta derrota consecutiva en el torneo español y se acercan cada vez más a puestos de descenso. Con el resultado desfavorable, los sevillanos se ubican en la decimocuarta posición de la tabla con 20 puntos.

El conjunto de los chilenos se encuentra solo a 3 puntos del Valencia, quien está primero en los puestos de descenso con 17 tantos. Situación que comienza a preocupar al pueblo sevillista.

Su último triunfo fue el 14 de diciembre de 2025, en donde el bicampeón de América recibió al Real Oviedo y logró superar a la visita por 4-0.

El equipo albirrojo ha descendido 4 veces en su historia, siendo la última vez en la temporada 1999/2000. Por lo que a más de 20 años, los hinchas ya comienzan a preocuparse por el pasado.

Alexis cerca de los puestos de descenso

Los chilenos no logran encontrar su mejor versión, puesto que Gabriel Suazo se encuentra lesionado desde fines del año pasado, y Alexis no ha logrado marcar ni asistir desde octubre del 2025 en la victoria por 4-1 sobre el FC Barcelona.

¿Qué viene para Alexis en el futuro?

El próximo lunes 19 de enero a las 17:00 horas, Sevilla visitará al Elche en un duelo clave por permanecer en Primera División. Por otro lado el futuro del “Niño Maravilla” en el club es incierto, ya que diversos medios españoles ya dan por fuera del equipo al chileno cuando termine su contrato en junio.

En síntesis