El Sevilla recibió al Levante por la fecha 18 de La Liga con Gabriel Suazo lesionado y con Alexis Sánchez como titular en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El “Niño Maravilla” había entregado una infernal asistencia de taco en el encuentro, pero el gol lamentablemente fue anulado por fuera de juego. Y para mala suerte de los dirigidos por Matías Almeyda, los chilenos cayeron goleados por 3-0 como locales.

Incertidumbre hay sobre el futuro del tocopillano en el conjunto español, principalmente por que desde España ya informan que de terminar su contrato, el máximo goleador de Chile deberá buscar club.

El chileno termina contrato en junio de 2026, por lo que a mitad de año, quedará como agente libre. De momento no existen acercamientos desde otros equipos hacia Alexis, por lo que los rumores de un posible regreso al fútbol chileno abundan.

En la actual temporada, el bicampeón de América acumula un total de 14 encuentros disputados, en donde ha logrado marcar dos goles y entregar una asistencia. Números que quizás no son suficientes para la hinchada sevillista.

Alexis Sánchez no la pasa bien en España.

Con la presente derrota el equipo de los chilenos se ubica en la onceava posición de La Liga, alejándose cada vez más de copas internacionales. Por otro lado, pero más lejano, se encuentran solo a 5 puntos de los puestos de descenso.

Además, se confirmó hace pocas semanas que Alexis se convirtió en padre por primera vez. Un paso muy grande en su vida, pero que tendrá que afrontar de una manera diferente a lo que era su día a día.

¿Debería Alexis Sánchez volver al fútbol chileno?

Es sabido que la constancia del formado en Cobreloa lo ha llevado a estar donde está, jugando en Europa a sus 37 años. Con lo que lo deja como el único gran pilar de la “Generación Dorada” que sigue en el extranjero.

De todas maneras, los años empiezan a pesar, y por eso mismo es que jugadores como, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Gary Medel y entre otros, tuvieron que regresar a Chile, para comenzar a cerrar su carrera.

En síntesis…