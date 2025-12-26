Este viernes 26 de diciembre se lleva a cabo el tradicional Boxing Day en el fútbol inglés, donde este año la Premier League solo tiene un partido programado para esta jornada, que enfrentará a Manchester United con Newcastle.

Pero en el resto de las categorías continuarán con la tradición de jugar todos los partidos de la fecha durante el día, incluso con varios en simultáneo, donde hay participación de futbolistas chilenos.

En total serán cuatro los jugadores nacionales que saltarán a la cancha al día siguiente de Navidad, tres de ellos en el Championship, la segunda división inglesa.

A las 10:00 de la mañana estaban programados los dos primeros partidos, donde el delantero Ben Brereton Díaz fue titular en la visita de Derby County ante Birmingham City.

En paralelo, también fue de la partida el volante Marcelino Núñez en Ipswich Town como forastero de Millwall.

Y desde las 12:00 horas salía al campo de juego el arquero Lawrence Vigoroux junto al Swansea, que visita al Coventry City. Todo esto en el marco de la fecha 23 del Championship.

Mientras que el portero Vicente Reyes hará lo suyo el mediodía con Peterborough frente a Leyton Orient, pero en la League One (tercera división).

