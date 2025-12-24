En estas fechas de fin de año, especialmente entre medio de Navidad y Año Nuevo, no hay mucha actividad deportiva en el mundo. Con la excepción del Reino Unido y el tradicional ‘Boxing Day’, donde la Premier League se luce.

Este se lleva a cabo cada 26 de diciembre y normalmente se disputan varios partidos en simultáneo, en lo que es una vieja tradición que viene desde el siglo XVII en las naciones anglosajonas, cuando los sirvientes de los ricos recibían un día libre para sus actividades e ir a compartir con sus familias, lo que iba acompañado de una caja de regalo con comida.

Actualmente, el Boxing Day se asocia directamente con el fútbol inglés, pues han mantenido la costumbre de ofrecerle al público una rica cartelera, aunque este año será la excepción.

Esto porque solo se disputará un partido el próximo viernes 26 de diciembre a las 17:00 horas, que corresponde al de Manchester United contra Newcastle y que abrirá la jornada número 18 de la Premier League.

Manchester United y Newcastle animarán este ‘Boxing Day’ en la Premier League. (Foto: Stu Forster/Getty Images)

En esta ocasión el Boxing Day justo cayó en la previa de una fecha normal de la liga inglesa, por lo que se acomodó para que al menos uno de los partidos se disputase el día 26.

¿Y por qué no todos los partidos se jugarán ese día? Pues por los derechos televisivos, la Premier League se comprometió a desarrollar como mínimo 33 fechas en fines de semana, lo que imposibilita que todos los duelos se disputen este viernes. El sábado 27 se jugarán otros siete partidos y el domingo 28 los dos restantes.

Aunque este cambio solo afectará a la Premier League, ya que en las otras categorías del fútbol inglés todos los partidos se jugarán el viernes: Championship, League One y League Two.

En síntesis