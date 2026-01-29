Los octavos de final de Europa League tendrán un jugador chileno: Darío Osorio. El crack nacional de 22 años accedió a la siguiente ronda de la competencia internacional.

Tras el triunfo 2-0 de FC Midtjylland ante Dinamo Zagreb, el conjunto danés ingresó a la fase de los 16 mejores clubes. ¿La razón? Terminó en la tercera ubicación de la tabla de posiciones.

Ante ello, el cuadro de Herning ya sabe a qué rivales puede enfrentar en su siguiente mano a mano. Eso sí, tendrá que esperar al término de los play-offs del certamen continental.

Luego de dicho proceso, el seleccionado de La Roja sabrá si tendrá que medirse ante Fenerbahce (Turquía), Nottingham Forest (Inglaterra), Panathinaikos (Grecia) o Viktoria Plzen (República Checa).

Tal incógnita se resolverá el 27 de febrero. En aquella jornada, la UEFA realizará el sorteo para determinar las llaves de octavos de final, que se disputarán entre el 12 y 19 de marzo.

Darío Osorio está en octavos de final de Europa League. (Foto: FC Midtjylland)

Darío Osorio en la Europa League

Durante la presente edición del torneo mencionado, el oriundo de Hijuelas ha registrado 12 compromisos (siete de fase de liga y cinco de las rondas clasificatorias).

En dichos encuentros, logró anotar dos goles y aportar con cuatro asistencias. De aquí en más, el desafío será más complejo: el sueño europeo está más vivo que nunca para la joya.

