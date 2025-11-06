Real Betis logró un importante triunfo como local por la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League al derrotar por 2-0 al Olympique de Lyon y dar otro paso a la zona de clasificados a octavos de final.

En el estadio La Cartuja de Sevilla, el conjunto dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini sentenció el duelo en el primer tiempo tras las anotaciones de Abde Ezzalzouli quien capturó una pelota en el área tras un córner a los 29’, y del brasileño Antony que con una soberbia anotación de ‘sombrerito’ clavó el 2-0 a los 35’.

Antony maró un golazo para la victoria del Betis ante Lyon (Getty Images)

Con este triunfo, el Real Betis dio otro paso en la tabla de posiciones y se ubicó en la 9° ubicación con 8 puntos, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase de liga.

En la quinta jornada, programada para el próximo 27 de noviembre (17:00 horas de Chile), el conjunto bético nuevamente será local en el certamen europeo. Esta vez, los pupilos del ‘Ingeniero’ recibirán en La Cartuja al Utrecht de Países Bajos.

Datos clave…

