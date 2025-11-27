Una jornada de dulce y agraz protagonizaron Manuel Pellegrini y Darío Osorio en la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League.

El Real Betis se impuso de local 2-1 ante Utrecht de Países Bajos gracias a las anotaciones de Cucho Hernández (42’) y Abde Ezzalzouli (50’). Pese a los tres puntos, los andaluces sufrieron dos sensibles bajas para el derbi ante Sevilla.

Un fuerte choque entre Isco y Amrabat le terminó costando bastante caro al ‘Ingeniero’: ambos fueron reemplazados y quedaron totalmente descartados para el duelo del fin de semana. Incluso, Isco tuvo que ser suturado con siete puntos.

Con este triunfo el elenco bético trepó a los puestos de avanzadas y con 11 unidades se ubicó en 5° en la tabla de posiciones con tres victorias y dos empates en cinco partidos jugados.

El que sufrió un duro traspié fue el Midtjylland de Darío Osorio que en su visita al Olímpico de Roma cayó 2-1 frente a la ‘Loba’. El Aynaoui y El Shaarawy marcaron para los romanos, mientras que Paulinho descontó para los daneses.

Con esta derrota, el conjunto donde milita el chileno formado en la U perdió el invicto en la competencia europea aunque sigue instalado en un expectante 2° lugar al igualar con 12 puntos en la cima con Olympique de Lyon.

En la antepenúltima fecha, Betis visitará Croacia para enfrentar al Dinamo Zagreb mientras que Midtjylland viajará a Noruega para medirse ante SK Brann. Ambos duelos se jugarán el jueves 11 de diciembre a las 14:45 horas.

Tabla de posiciones de la Europa League