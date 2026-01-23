Independiente de Luciano Cabral, recibió a Estudiantes de La Plata en el Estadio Presidente Perón por la primera jornada de la Liga Argentina. El encuentro terminó en empate 1-1 incluido con la expulsión de Santiago Montiel a los 49′ minutos para los locales.

Los autores de los goles fueron obra de Luciano Cabral para el “Rojo”, quien no marcaba desde 13 de febrero de 2025, y de Fabricio Pérez para los visitantes.

El gol del volante nacional llegó tras un lateral largo de Leonardo Godoy que Ávalos pivoteó, permitiendo que Cabral definiera ante el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien salió lesionado en el entretiempo.

El argentino nacionalizado chileno fue considerado para la titularidad bajo el cargo de Gustavo Quinteros. Esto porque venía de no sumar muchos minutos en el “Rey de Copas”, llegando a un punto de estar cerca salir del club.

El ex Coquimbo Unido, que salió para partir al León de la Liga MX, se encuentra en búsqueda de su mejor versión. Esto lo llevó a ser citado par de veces a La Roja, en donde destacó de gran manera.

El volante chileno salió reemplazado por su compatriota, Lautaro Millán a los 59′ minutos de juego.

¿Cómo le ha ido en el Rojo a Luciano Cabral?

Desde su llegada a inicios del 2025, el seleccionado nacional ha disputado un total de 44 encuentros. En estos partidos ha logrado marcar 3 goles y aportar con 5 asistencias.

En síntesis