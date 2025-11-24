La mala campaña de Independiente este segundo semestre le comienza a pegar de a poco a los tres chilenos que juegan en el equipo argentino: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames.

BOLAVIP conversa con Daniel Bertoni, campeón del mundo con la selección argentina e ídolo de los Diablos Rojos, el que analiza el momento de los futbolistas nacionales que juegan en su equipo.

“Loyola se tiene que dar cuenta que está en un equipo importante de la Argentina, Independiente es un grande que está dormido, él y sus compañeros deben despertarlo, se tiene que quedar hasta que sea el de los primeros meses”, afirma.

Bertoni afirma que lo peor que le pudo pasar al ex Huachipato, es la noticia de que un gigante alemán se lo quería llevar. “El Bayern no lo va a venir a buscar, no es Arturo Vidal”, dispara.

Daniel Bertoni fulmina a los chilenos de Independiente.

En esa misma línea, agrega que “la propuesta real y más cercana es la de Boca Juniors, si se quiere ir a Boca, será un salto de calidad para jugar la Copa Libertadores, después si piensa en Europa, está para el Elche, uno como el Leganés, para demostrar y luego dar el salto”.

“Luciano Cabral ya no da más”

Daniel Bertoni aún recuerda que a Luciano Cabral se le comparaba con Ricardo Bochini. “Es un jugador que ya no puede dar más de lo que dio, es un jugador que tuvo un percance, estuvo inactivo mucho tiempo y no es lo mismo entrenarse en la cárcel, que en la competencia, parecía que iba a ser un 10 que lo recuerden”, indicó.

“Independiente no necesita a Pablo Galdames”

El campeón del mundo es muy drástico con el volante. “Galdames debe irse, tiene muchos jugadores jóvenes, ha pasado muchos equipos y no ha respondido, no es un jugador que necesite Independiente”, aseguró.

Para el final, Daniel Bertoni deja una frase para el bronce: “Si estos tres hubieran sido jugadores distintos, le habrían dado la posibilidad a Chile de pelear la clasificación”.