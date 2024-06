Martin Liberman barre el piso con Gary Medel: "Boca no lo necesitaba, Riquelme confía más en la amistad"

El regreso de Gary Medel a Boca Juniors sigue generando ruido y diversas reacciones, no solo en Chile con el lamento por no volver a Universidad Católica, si no que la postura de algunos históricos periodistas del otro lado de la cordillera.

Tal es el caso del reconocido Martín Liberman, quien a través de sus canales en redes sociales y diversas plataformas digitales, tuvo duros conceptos para la llegada del Pitbull a La Bombonera.

“Gary Medel vuelve a Argentina con 36, casi 37 años. Un futbolista, que para mi, Boca no necesitaba, que no atraviesa un buen momento, que está en el bajón claro de la carrera por una cuestión generacional y cronológica”, sostuvo Liberman.

Ahondando en aquello, dio cuenta de los escasos minutos en su último equipo en Brasil y por cierto, que se haya quedado al margen de la selección chilena en la próxima Copa América. “En el último tiempo en el Vasco Da Gama jugó y no jugó, a veces ni siquiera fue convocado por Ramón Díaz. No lo eligió Ricardo Alberto Gareca para jugar la Copa América. Esto marca un poco cuál es el presente de Medel”, sentenció el periodista argentino.

Liberman: “Habían muchos antes que Medel”

En otro ámbito, dijo que el ex Sevilla podría llegar a ser un referente, pero de esos, la escuadra xeneize, tiene muchos en la actualidad. “No significa que no pueda llegar a Boca y transformarse rápidamente en un futbolista importante, de ninguna manera como lo que fue, pero sí como referente, pero Boca está lleno de esos. Boca tiene al arquero Romero que tiene 38, a Advíncula que tiene 34, a Rojo que tiene 34, Cavani que tiene 37 y ahora a Medel que cumplirá 37. No comprendo lo que está haciendo Boca”, enfatizó.

Luego, Liberman reiteró que no era necesario contratar al chileno y que responde más bien, a la cercanía con Juan Román Riquelme. “No era el momento para Medel, creo que es una floja contratación. Después si juega bien, estará perfecto. No hubiera ido a buscar a Medel que estaba con el pase en su poder que es amigo de Riquelme y Riquelme confía más en la amistad y en lo que Medel fue, en lo que provoca su nombre como noticia, que en el nivel futbolístico que actualmente ostenta”, dijo.

Finalmente, comentó que “si Medel después rinde y está a la altura, lo felicitaré. Creo que había muchos antes en la lista, por ejemplo, jóvenes a los cuales puedes formar”, cerró Liberman.

¿Cuándo volvería Gary Medel a jugar por Boca Juniors?

Este miércoles, Boca Juniors se mide ante Almirante Brown por la Copa Argentina y podría ser el restreno de Gary Medel con la camiseta del cuadro Xeneize.