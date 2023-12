El mundo de Universidad de Chile está disfrutando con el descenso del Santos de Brasil, cuadro en el que milita el ex jugador azul, Yeferson Soteldo, quien olvidó por completo su paso por los azules.

Es así, como los seguidores de la U le han aprovechado de decir de todo en redes sociales al Congorocho, recordando sus burlas a los azules en el pasado y ahora, que se dio vuelta la tortilla, viene lo mejor.

También, especialistas han salido al paso de esta situación y han reflexionado en base al descenso de la ex escuadra de Pele y lo que implica que Soteldo integre sus filas.

Héctor Tito Awad conversó con Bolavip Chile y le dio con todo al seleccionado venezolano, donde entre otras cosas, manifestó que el karma existe y le llegó a un tipo que en los azules, no rindió.

“El karma existe, el karma le llegó ahora a él. Además, el hombre vino como estrella, pagamos una chorrera de plata y nunca rindió en la U, fue un fiasco”, afirmó Tito Awad.

Tito Awad a Yeferson Soteldo: “No tiene cerebro”

El comentarista no quedó ahí y fue aún más drástico y duro con el futbolista, a quien dudó, hasta de sus dotes cognitivos, como también conocimientos sociales de la vida misma.

“Es una persona que no tiene cerebro, no se si tendrá cultura y falta de agradecimiento. Creo que a él no se le hizo nada malo si no él no rindió en la U. Se lo merece el carajo”, resaltó el comunicador.

Finalmente, confesó que no entiende por qué Soteldo es así con la U, si en el club no le hicieron nada malo e incluso, lo protegieron de sus indisciplinas, que fueron una constante.

“Hasta donde yo se, con él no pasó nada, entonces no tiene por qué gritarle cosas a una institución tan linda como es la de la U. Como dice el dicho, Dios castiga, pero no a palos”, concluyó Awad.

Soteldo estuvo un año en la U (Photosport)

¿Qué hizo Yeferson Soteldo por la U?

Fue el año 2018, cuando Universidad de Chile tuvo entre sus filas a Yeferson Soteldo, quien defendió la camiseta azul en el Campeonato Nacional de Primera División, Copa Chile y Copa Libertadores.

Durante 37 partidos estuvo el venezolano en cancha vestido de azul, de los cuales en 34 fue titular y anotó siete goles.