Ricardo Gareca asumió como entrenador de la Selección Chilena El Tigre tiene la gran misión de guiar a la Roja a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del 2026.

En su currículum, el entrenador argentino de 66 años cuenta con exitoso paso por la Selección de Perú. En el país vecino, el estratega logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y al repechaje de Qatar 2022. Además, disputó la final de la Copa América de Brasil 2019.

A pesar de sus buenos resultados con la Selección Peruana, el periodista Jaime Bayly mostró su malestar con el Tigre: “Profundamente decepcionado de Gareca”, manifestó el profesional de las comunicaciones a través de su canal de Youtube.

El comunicador ve como una traición que el profesional tomara la opción laboral de trabajar en la Selección Chilena: “Creo que Gareca ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo”.

Entre sus argumentos, mencionó que el sentimiento viene por el tema de la rivalidad futbolística entre Chile y Perú, la cual es popularmente conocida como el Clásico del Pacífico: “Hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar”.

Bayly no se hubiese sentido mal en caso de que el Tigre tomara otro desafío en la región: “Gareca podría ser entrenador de la Selección Argentina; Gareca podría ser entrenador, tranquilamente, de la Selección Uruguaya, de la Selección Colombiana, de la Selección Ecuatoriana, de la Selección de Costa Rica, de la Selección de Brasil. Y yo no me hubiera sentido traicionado”.

Ricardo Gareca llega con un excelente currículum a la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

El periodista aclara que no odia a Chile

El comunicador asegura que su opinión no va por un tema de odio: “Había una y solo una selección en el mundo con la que Gareca, después de Perú, no podía comprometerse y esa es la selección de Chile. Insisto, no porque yo odie a Chile, yo no odio a Chile”.

“No porque yo esté atizando irresponsablemente el rencor de los peruanos contra los chilenos. Yo nunca he creído en eso, pero en el fútbol como en la vida hay códigos, hay lealtades”, complementó

Bayly siente que Ricardo Gareca tuvo un desaire con el hincha peruano

El periodista continuó con su comentario sobre el entrenador: “Una cosa es que Gareca se pelee con los dirigentes del fútbol peruano, que seguramente son unos impresentables, pero otra cosa es que Gareca se pelee con el hincha peruano”.

Además, ve como un desaire que el DT asumiera en la Selección Chilena: “¿Por qué Gareca elige chile cuando tenía otras ofertas? es una manifiesta provocación al hincha peruano, es un desaire al hincha peruano que le dio todo a Gareca, que se entregó apasionadamente a él, que lo recordaba con afecto y gratitud”.

Jaime Bayly usó calificativos respecto al Tigre. “Desalmado, frío, helado, sin alma”, fueron las palabras que mencionó para referirse al DT.