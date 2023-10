Luego de la doble fecha eliminatoria donde Chile ilusionó con el triunfo ante Perú en el Clásico del Pacífico, para luego pasar al otro extremo al ser goleado por Venezuela en Maturín, el trabajo de Eduardo Berizzo al mando de La Roja pasó otra vez a ser muy cuestionado.

El Toto está en el centro del huracán donde no son pocas la voces que piden removerlo antes “de que sea muy tarde”, por lo que se jugará el todo por el todo en los Juegos Panamericanos y en la última doble fecha eliminatoria que se jugará en noviembre.

Bolavip conversa con el destacado periodista argentino Alejandro Fabbri, el que asegura que “Berizzo no tiene una historia grande como entrenador en el fútbol argentino. Ha trabajado en un par de lugares con una actuación medio irregular, a él se le recuerda como jugador de Newells y River Plate, y después como ayudante de Marcelo Bielsa, nada más”.

Eso sí, el profesional de las comunicaciones no ve a al DT como el causante de los malos resultados. “El problema para mi gusto, tanto Chile, Perú y Paraguay, no tienen la renovación que tuvo Ecuador y ahora que tiene Uruguay, falta esa camada nueva de jugadores, quizás tiene algunos nombres, pero no les da para ser un equipo seriamente competitivo”, asegura.

Alejandro Fabbri analiza el momento de Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena

¿Berizzo debe llamar a Mauricio Isla?

La selección chilena tiene un profundo problema en el sector del lateral derecho al no consolidar a ningún jugador, de hecho, en esta doble fecha eliminatoria fueron tres los que jugaron en esa posición: Matías Catalán, Matías Fernández y Felipe Loyola.

Por eso, ya comenzó el debate sobre la conveniencia de llamar o no a Mauricio Isla. Al respecto Fabbri cree que “un jugador de 37 años que debe tener despliegue por la banda, no sé si pueda estar plenamente apto para aguantar 90 minutos porque el fútbol de hoy tiene una velocidad asombrosa y tiene un rendimiento físico que deben tener los futbolistas enorme”.

Agregando que “desde ese lugar capaz que a Isla le convenga jugar más hacia el centro, jugar cerca del volante central, no sé si tenga otros jugadores en ese puesto”.

