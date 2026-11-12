Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
UEFA Nations League

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en el partido entre Francia e Italia por la UEFA Nations League?

El delantero Kylian Mbappé será baja en esta jornada en Francia ante Italia por esta razón.

La razón por la que Kylian Mbappé no juega en el duelo entre Francia e Italia
© Getty ImagesLa razón por la que Kylian Mbappé no juega en el duelo entre Francia e Italia

La Selección de Francia afronta hoy un nuevo desafío dentro de la UEFA Nations League 2026/27, donde el conjunto dirigido por Zinedine Zidane se medirá ante Italia por la quinta jornada de la competición.

Para este importante compromiso, el estratega francés deberá afrontar una sensible ausencia, ya que una de sus principales figuras no podrá estar presente frente a los italianos.

+ Seguinos en

Se trata de su delantero y capitán, Kylian Mbappé, quien será baja para este encuentro ante la ‘Azzurra’ debido a que no se encuentra en óptimas condiciones físicas.

¿La razón de su ausencia? El atacante francés arrastra molestias en los isquiotibiales y, pese a que se esperaba su regreso a la actividad, presentó nuevos problemas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico y que prefirieron no arriesgarlo.

Mbappé será baja hoy en Francia | Foto: Getty Images

Mbappé será baja hoy en Francia | Foto: Getty Images

De esta manera, Francia pierde a su gran figura para este importante compromiso y la que obligará a Zidane a buscar alternativas en ataque, donde Désiré Doué sería su reemplazo en la delantera.

El encuentro entre Italia y Francia se disputará este jueves 12 de noviembre, desde las 16:45 horas de Chile, en el estadio San Siro de Milán y lo podrás seguir por Disney+.

En Síntesis

  • Kylian Mbappé será baja con Francia ante Italia por molestias en los isquiotibiales.
  • Désiré Doué reemplazará al delantero capitán en el ataque del técnico Zinedine Zidane.
  • Italia y Francia juegan este 12 de noviembre a las 16:45 horas por Disney+.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones