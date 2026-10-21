¿Por qué no juega Luis Díaz en el partido entre Arsenal y Bayern Múnich en la UEFA Champions League?

El delantero colombiano, Luis Díaz no será de la partida en el Bayern Múnich vs Arsenal por esta razón.

El Bayern Múnich tiene hoy un importante desafío dentro de la UEFA Champions League, donde el conjunto dirigido por Vincent Kompany se enfrenta al Arsenal por la tercera fecha de la fase de liga en la competición europea.

Para este encuentro, el entrenador belga acaba de dar a conocer su formación estelar para enfrentar a los ‘Gunners’, en la que sorprendió a todos con una importante ausencia.

Se trata del extremo colombiano, Luis Díaz, quien comenzará el encuentro en el banco de suplentes y su lugar en el campo de juego será utilizado por el canadiense, Alphonso Davies.

¿La razón de su ausencia? Luis Díaz quedó fuera del once inicial por una decisión técnica de Vincent Kompany, en la que se inclinó por la titularidad de Davies para frenar de mejor forma aquella banda del conjunto inglés y dejar a Díaz como un buen revulsivo para la segunda parte.

Díaz no será de la partida en el Bayern Múnich | Foto: Getty Images

De esta forma, el Bayern Múnich afrontará este partido sin Luis Díaz de la partida y además, sin Michael Olise, Jamal Musiala y Joshua Kimmich, quienes por distintas razones no dirán presente en este compromiso crucial ante el Arsenal.

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Recuerda que el duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se disputará este miércoles 21 de octubre a partir de las 16:00 horas en Chile y lo podrás seguir por Disney+.

En Síntesis

Luis Díaz será suplente en Bayern Múnich ante Arsenal por decisión de Vincent Kompany .

será suplente en Bayern Múnich ante Arsenal por decisión de . Alphonso Davies reemplazará al colombiano en el once titular para el partido de hoy.

reemplazará al colombiano en el once titular para el partido de hoy. El partido Bayern Múnich vs. Arsenal se juega este miércoles 21 de octubre a las 16:00.