¿Por qué no juega Nuno Mendes en el partido entre PSG y Barcelona por la UEFA Champions League?

La razón por la que el defensor portugués, Nuno Mendes no juega en el PSG ante el Barcelona.

El PSG tiene hoy un importante desafío en la UEFA Champions League, donde el conjunto dirigido por Luis Enrique se enfrenta al Barcelona por una nueva jornada de la competición europea.

Para este encuentro, el entrenador español no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes, luego de confirmarse que un titular habitual no estará disponible para el compromiso ante los españoles.

Se trata del lateral izquierdo Nuno Mendes, quien quedó fuera de la convocatoria del PSG para este partido, por lo que no podrá decir presente frente al equipo comandado por Hansi Flick.

¿La razón de su ausencia? El defensor portugués sufrió una lesión en el muslo izquierdo durante el encuentro ante Estrasburgo por la Ligue 1, lesión que lo dejará fuera de las canchas durante varias semanas.

Mendes será baja ante Barcelona | Foto: Getty Images

De esta forma, Luis Enrique deberá buscar alternativas para cubrir el puesto de lateral izquierdo, quien deberá enfrentarse a duelo ante Lamine Yamal y en dicho puesto tiene dos opciones: Lucas Hernández y Lucas Digne.

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Recuerda que el duelo entre el PSG y Barcelona se disputará este martes 20 de octubre a partir de las 16:00 horas en Chile y lo podrás seguir por Disney+.

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