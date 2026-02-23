Sevilla venció por 1-0 a Getafe en la fecha 25 de La Liga. El conjunto de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo alcanzó la decimoprimera posición alejándose cada vez más de los puestos de descenso.

Luego del partido el medio español Diario de Sevilla, destrozó al Niño Maravilla tras su desempeño en el complemento. Cabe destacar que el ex FC Barcelona ha pasado por múltiples lesiones que lo habían mantenido durante largo tiempo fuera de la cancha.

“Cada vez juega menos, es cierto, pero es que no se gana ni siquiera esas cortas intervenciones. Salió en el minuto 80 por Maupay y lo hizo absolutamente todo mal, incluso en algunas contras en las que los sevillistas iban tres contra uno con todo a favor para sentenciar”, señaló el sitio español.

El tocopillano ingresó a los 80′ minutos, y a pesar de haber jugado poco más de 10 minutos, la prensa de España no tuvo nada de piedad con el chileno.

“El ingreso de Alexis Sánchez le sentó muy mal al Sevilla, que dio dos pasos atrás. Pareció como si de repente se esfumara la ventaja numérica (…) Por poco lo arruina”, agregó el medio.

Alexis no la pasa bien en España

El formado en Cobreloa vive uno de los peores momentos en su carrera, y desde España ya confirman la salida del jugador apenas finalice su contrato.

¿Qué viene para Alexis?

Sevilla deberá prepararse para recibir a Real Betis de Manuel Pellegrini el domingo 1 de marzo a las 14:30 horas.

En síntesis