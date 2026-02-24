Alexis Sánchez no la pasa bien en sus últimos encuentros en Sevilla. El ex FC Barcelona no logra encontrar su mejor versión en el equipo de Matías Almeyda y se acerca cada vez más a una posible salida.

En conversación con AS, Manuel Pellegrini, actual técnico de Real Betis, entregó su opinión sobre el nivel del tocopillano previo al derbi sevillano que viene el fin de semana.

“Alexis partió muy bien con toda la calidad y trayectoria que tiene. Desgraciadamente, un par de lesiones perjudicaron bastante su rendimiento, además de que su equipo no está pasando por un buen momento“, señaló el “Ingeniero”.

Cabe destacar que el bicampeón de América con Chile, finaliza contrato en el conjunto español a fines de junio. Por lo que medios cercanos al club, ya dan por hecho la salida del delantero al terminar su vínculo con el equipo.

“Si vienes de una lesión, entras algunos minutos y no es fácil. Pero creo que Alexis todavía tiene mucho que entregarle al fútbol”, agregó Pellegrini, entregando su respaldo al formado en Cobreloa.

Alexis vive un mal momento en Sevilla

Desde su llegada en septiembre de 2025, el ex Inter, ha jugado un total de 19 partidos con la camiseta sevillana. En estos encuentros ha logrado marcar dos goles y entregar una asistencia.

¿Cuándo se enfrentan Pellegrini y Alexis?

Real Betis y Sevilla se verán las caras el domingo 1 de marzo a las 14:30 horas por la fecha 26 de La Liga. El duelo estará marcado por la importancia del elenco bético para mantenerse en zona de copas internacionales, y por el lado del equipo de Gabriel Suazo, para alejarse cada vez más de la zona de descenso.

En síntesis