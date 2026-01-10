El futuro de Darío Osorio está cada vez más cerca de definirse. Ante el interés que ha captado el delantero chileno en este mercado de fichajes, todo indica que buscará un nuevo rumbo en su carrera.
Al menos, así lo confirmó la cúpula dirigencial de FC Midtjylland. Su presidente, Claus Steinlein, conversó con Tipsbladet y reveló que espera concretar una jugosa venta por el seleccionado nacional.
¿Cuándo? En el próximo libro de pases. Por el momento, no tiene la intención de dejar a su club sin su mayor figura, que a sus 21 años ha despertado la atención de diversos equipos en Europa.
Refiriéndose a Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir, el timonel lanzó: “Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Son tres jugadores completamente únicos”.
“Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés, cuando veamos el mercado de pases de este verano”.
El presente de Darío Osorio en el FC Midtjylland
Durante la vigente temporada, el oriundo de Hijuelas ha disputado una totalidad de 29 compromisos con el cuadro danés. En ellos, anotó seis goles y aportó con ocho asistencias.
Cabe consignar que Darío Osorio tiene contrato vigente con FC Midtjylland hasta mediados de 2028. Otro punto a considerar: el 10% de su pase continúa perteneciendo a Universidad de Chile.
En resumen:
- El récord a batir: Actualmente, la venta más alta la ostenta Ernest Nuamah (del Nordsjælland al Lyon por €25 millones).
- La tasación de Osorio: Informes recientes de medios como AlAireLibre.cl y estudios del CIES sitúan el valor del chileno entre los 20 y 25 millones de euros, posicionándolo como el jugador más valioso de la Superliga danesa.
- Interesados de élite: Gigantes europeos como Borussia Dortmund, Manchester United, AC Milan y recientemente el Fenerbahce han enviado emisarios para seguir los pasos del oriundo de Hijuelas.