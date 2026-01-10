El futuro de Darío Osorio está cada vez más cerca de definirse. Ante el interés que ha captado el delantero chileno en este mercado de fichajes, todo indica que buscará un nuevo rumbo en su carrera.

Al menos, así lo confirmó la cúpula dirigencial de FC Midtjylland. Su presidente, Claus Steinlein, conversó con Tipsbladet y reveló que espera concretar una jugosa venta por el seleccionado nacional.

¿Cuándo? En el próximo libro de pases. Por el momento, no tiene la intención de dejar a su club sin su mayor figura, que a sus 21 años ha despertado la atención de diversos equipos en Europa.

Refiriéndose a Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir, el timonel lanzó: “Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Son tres jugadores completamente únicos”.

“Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés, cuando veamos el mercado de pases de este verano”.

Darío Osorio puede salir del FC Midtjylland en el próximo mercado de fichajes. (Imagen: FC Midtjylland)

El presente de Darío Osorio en el FC Midtjylland

Durante la vigente temporada, el oriundo de Hijuelas ha disputado una totalidad de 29 compromisos con el cuadro danés. En ellos, anotó seis goles y aportó con ocho asistencias.

Cabe consignar que Darío Osorio tiene contrato vigente con FC Midtjylland hasta mediados de 2028. Otro punto a considerar: el 10% de su pase continúa perteneciendo a Universidad de Chile.

En resumen: