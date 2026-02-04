La salida de Darío Osorio desde el FC Midtjylland es cosa de tiempo. El crack de 22 años ha despertado la atención de distintas instituciones de Europa y por ello su adiós es inminente.

Si bien su partida está programada para el siguiente mercado de fichajes, la cúpula del club danés ya lo ve fuera: tiene un plan estructurado para ejecutar tras su despedida.

¿Qué pasó? Campo DK reveló que el elenco de Herning irá por un refuerzo para suplir el vacío que dejará el seleccionado chileno. Una determinación distinta a la que se tomó con un compañero suyo.

“Está persiguiendo la Superliga de Dinamarca y llegando a la cima de la Europa League. La clara propuesta del FC Midtjylland es una triple venta este verano de Franculino Djú, Darío Osorio y Aral Simsir“, lanzó el medio.

Sobre los reemplazos de tales figuras, agregó: “Mikel Gogorza será titular en la banda de Aral Simsir, mientras que Franculino en punta y Darío Osorio en banda derecha serán sustituidos vía mercado de fichajes“.

Darío Osorio prepara su salida en el siguiente libro de pases. (Foto: FC Midtjylland)

Darío Osorio saldrá del FC Midtjylland

Durante la presente temporada, la promesa nacional ha disputado una totalidad de 32 compromisos por su equipo. En ellos, ha logrado anotar seis goles y aportar con nueve asistencias.

Cabe consignar que Darío Osorio renovó recientemente su contrato con el FC Midtjylland: lo extendió hasta junio de 2030. Un movimiento para asegurar un importante rédito económico ante su futura venta.

En resumen: