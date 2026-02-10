El futuro de Darío Osorio está cada vez más cerca de esclarecerse. A pesar de que renovó su contrato con el FC Midtjylland, su partida a un equipo de mayor envergadura es cosa de tiempo.

Al menos, así lo plantea la prensa danesa. Es que tras más de dos temporadas en dichas latitudes, el seleccionado chileno se convirtió en una pieza de atracción para la élite: el próximo mercado de fichajes en Europa será clave.

Según detalló Campo DK, el crack de 22 años será la principal transferencia de su escuadra en el siguiente libro de pases. Es más, hay confianza en que será a un club de renombre.

“Nivel de precios: 70-130 millones de coronas danesas (9 a 13 millones de euros). El otoño de 2025 fue la mejor media temporada de Darío Osorio en el FC Midtjylland. También llegaron asistencias y goles”, lanzó el medio.

“Si la situación continúa o mejora, FC Midtjylland podría cerrar un fichaje por el joven chileno, que parece la venta más segura este verano pese a su ampliación de contrato. Acabará en la Champions (League) si sigue así“, agregó.

Darío Osorio tiene los días contados en el FC Midtjylland. (Foto: FC MIdtjylland)

El futuro de Darío Osorio en FC Midtjylland

Cabe consignar que el oriundo de Hijuelas extendió su vínculo hasta el 30 de junio de 2030. Este movimiento tiene una clara intención: asegurar un importante rédito económico ante su inminente salida.

Por el momento, la joya nacional se mantiene enfocada en la Superliga de Dinamarca y en los octavos de final de Europa League. Puede ser una campaña inolvidable.

En resumen: