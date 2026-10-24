Rayo Vallecano vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo llega con la etiqueta de favorito, pero su local sigue sin encontrar el triunfo que lo despegue de la mitad de tabla. Enfrente estará un Elche que no gana hace rato y necesita puntos para no quedar enredado en la parte baja.
Ninguno de los dos atraviesa un gran momento, así que el que gane puede dar un salto importante en la tabla antes de que avance más la fecha 10.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano acumula dos empates seguidos, el último 1-1 de visitante ante Getafe, y antes había igualado también frente a Osasuna. El triunfo más reciente data de mediados de septiembre, cuando superó 2-1 al Espanyol de local. Con 9 puntos en 8 partidos, el equipo madrileño se ubica 14° y busca cortar la racha de resultados parejos justamente en su estadio.
El Elche viene de dos empates sin goles, 0-0 ante Villarreal de visitante y 0-0 como local frente al Celta, lo que muestra a un equipo que no logra convertir desde hace varias fechas. Su última alegría fue aquel 3-1 ante Espanyol en septiembre. Con 7 unidades en 9 fechas, está 18° y necesita reaccionar pronto para no seguir perdiendo terreno en la tabla.
El historial entre Rayo Vallecano y Elche
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Elche, que ganó 16 de los 25 duelos disputados frente a los 5 del Rayo, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 44 tantos convertidos contra 27 del conjunto madrileño. Sin embargo, el antecedente más reciente quedó para el Rayo Vallecano, que se impuso 1-0 en abril pasado, cortando una racha de resultados adversos que incluía dos goleadas 4-0 en su contra.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/04/2026
|Rayo Vallecano vs. Elche
|1-0
|Primera División
|21/12/2025
|Elche vs. Rayo Vallecano
|4-0
|Primera División
|29/04/2023
|Elche vs. Rayo Vallecano
|4-0
|Primera División
|03/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-1
|Primera División
|18/02/2022
|Elche vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|17/10/2021
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-1
|Primera División
|16/01/2021
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-0
|Copa del Rey
|08/03/2020
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-3
|Segunda División
|05/10/2019
|Elche vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Segunda División
|21/01/2017
|Rayo Vallecano vs. Elche
|1-1
|Segunda División
Horario del partido
- Chile: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
- Elche suma 7 puntos en el torneo.