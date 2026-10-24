Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
LaLiga

Rayo Vallecano vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Vallecano vs. Elche, LaLiga
Vallecano vs. Elche, LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo llega con la etiqueta de favorito, pero su local sigue sin encontrar el triunfo que lo despegue de la mitad de tabla. Enfrente estará un Elche que no gana hace rato y necesita puntos para no quedar enredado en la parte baja.

Ninguno de los dos atraviesa un gran momento, así que el que gane puede dar un salto importante en la tabla antes de que avance más la fecha 10.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Rayo Vallecano acumula dos empates seguidos, el último 1-1 de visitante ante Getafe, y antes había igualado también frente a Osasuna. El triunfo más reciente data de mediados de septiembre, cuando superó 2-1 al Espanyol de local. Con 9 puntos en 8 partidos, el equipo madrileño se ubica 14° y busca cortar la racha de resultados parejos justamente en su estadio.

El Elche viene de dos empates sin goles, 0-0 ante Villarreal de visitante y 0-0 como local frente al Celta, lo que muestra a un equipo que no logra convertir desde hace varias fechas. Su última alegría fue aquel 3-1 ante Espanyol en septiembre. Con 7 unidades en 9 fechas, está 18° y necesita reaccionar pronto para no seguir perdiendo terreno en la tabla.

El historial entre Rayo Vallecano y Elche

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Elche, que ganó 16 de los 25 duelos disputados frente a los 5 del Rayo, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 44 tantos convertidos contra 27 del conjunto madrileño. Sin embargo, el antecedente más reciente quedó para el Rayo Vallecano, que se impuso 1-0 en abril pasado, cortando una racha de resultados adversos que incluía dos goleadas 4-0 en su contra.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/04/2026Rayo Vallecano vs. Elche1-0Primera División
21/12/2025Elche vs. Rayo Vallecano4-0Primera División
29/04/2023Elche vs. Rayo Vallecano4-0Primera División
03/10/2022Rayo Vallecano vs. Elche2-1Primera División
18/02/2022Elche vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
17/10/2021Rayo Vallecano vs. Elche2-1Primera División
16/01/2021Rayo Vallecano vs. Elche2-0Copa del Rey
08/03/2020Rayo Vallecano vs. Elche2-3Segunda División
05/10/2019Elche vs. Rayo Vallecano1-1Segunda División
21/01/2017Rayo Vallecano vs. Elche1-1Segunda División

Horario del partido

  • Chile: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs
  • Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
  • Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis

  • Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
  • Elche suma 7 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones